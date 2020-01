Stiri pe aceeasi tema

- 2020 poate fi un an de succes pentru cei care muncesc ca sa duca la bun sfarșit un plan sau pentru cei care au dorințe pe care inca nu le-au indeplinit. Iata cateva previziuni pentru anul ce bate la usa.

- Horoscopul zilei de 24 decembrie 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pești. Horoscopul zilnic pentru 24 decembrie 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile. Horoscopul zilnic pentru 24 decembrie 2019…

- Berbecii sunt certați de superiori, afacerile Leilor merg de minune, iar Sagetatorii trebuie sa faca alegeri. Indiferent de schimbarile care apar pe parcursul zilei, nativii tuturor zodiilor trebuie sa țina minte ca fericirea lor primeaza, ca persoana lor este foarte importanta. Horoscop…

- Prieteniile se stabilesc pe baza de interese comune, sentimente impartașite, dar și compatibilitați, iar zodiile au un cuvant important de spus in aceasta privința. Dar, in vreme ce unele zodii sunt fidele pana la sacrificiu fața de prietenii lor, altele sunt mult mai puțin implicate in relație și te…

- Te-ai intrebat vreodata cum se comporta fiecare nativ din zodiac atunci cand se confrunta cu vreo suferinta? In horoscopul sanatatii, astrologii puncteaza cateva reactii pe care le au oamenii cand se afla in situatii delicate. Ti se potriveste?

- Indiferent daca este vorba despre o minciuna urâta si grava sau despre una mica si nevinovata, cu totii am trecut printr-o astfel de experienta într-un fel sau altul. Descopera cât de mult mint zodiile, pentru a stii de cine sa te feresti!

- Berbec Nativii din Berbec au avut o lunga perioada de greutați și neajunsuri. Din fericire, odata cu venirea noului an, necazurile vor disparea unul cate unul. Pentru ca orice vor intreprinde le va aduce profit și, implicit, liniște și stabilitate. Nu vor mai exista probleme financiare. Esențial…

- Astrologul si numerologul Mihai Voropchievici a prezentat horoscopul runelor pentru perioada urmatoare, cand astrele par sa se alinieze in favoarea zodiilor de Foc. Astfel, casa banilor se deschide pentru Berbeci, care vor avea mare succes pe plan profesional, respectiv financiar. Iata ce-ti rezerva…