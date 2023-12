Horoscop, vineri, 29 decembrie 2023 Berbec Astazi, gandurile bune te susțin in acțiune și te feresc de eșec. Inspirație și ganduri bune. Sa nu te blochezi la primul obstacol! Taur Daca ai trecut cu bine peste tristețea de ieri, azi, gandește-te la ce ar trebui sa faci in perioada urmatoare și, mai ales, cu cine ai putea sa mergi mai departe. Sa fii increzator in ideile și forțele tale! Gemeni Ai abilitați care te pot face vizibil in ochii superiorilor. Vor veni și aprecierile și ar trebui sa fii pregatit sa primești ceea ce ți se ofera. Rac Chiar daca vei avea parte și de unele critici, concentreaza-te pe plan profesional și vei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

