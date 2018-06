Stiri pe aceeasi tema

- Previziuni Urania pentru perioada 9 – 15 iunie. Mercur va intra in zodia Racului. Venus va intra in zodia Leului. Luna Noua in Gemeni Berbec Intre 9 și 10 iunie dimineața, energie dublata de agitație sau nervozitate. Intre 10 iunie, dupa ora 07:04′, și 12 iunie dimineața, nevoie de stabilitate financiara…

- Berbec Intre 19 și inceputul zilei de 20 mai, Berbecii vor face efortul de a pastra armonia in casa in locuiesc sau in familia de care aparțin deși, in sufletul lor, pastreaza nemulțumiri, pe care și le reprima. Din 19 mai, cand Venus va intra in zodia Racului, acest sector de viața va fi invaluit…

- Intre 29 aprilie, dupa ora 09:12', și 1 mai dupa-amiaza, spaima de a nu pierde un bun, de a nu rata o șansa materiala, ipostaza amplificata și de Luna Plina in Scorpion din 30 aprilie, scrie libertatea.ro. Rastimpul aduce in prim-plan o chestiune financiara intocmita in neregula mai demult care,…

- Previziuni astrologice pentru perioada 28 aprilie – 4 mai 2018. Luna Plina in Scorpion Berbec Intre 28 și 29 aprilie dimineața, dispute, confruntari sonore. Nativii vor avea intervenții de un subiectivism accentuat. Nu este un moment bun pentru discuții unde va fi nevoie de masura, diplomație sau atenție…

- Berbec In prima parte a zilei de 24 martie, informații curente, deplasari de scurta durata. Intre 24 martie, dupa ora 10:53′, și 26 martie, familia va incepe sa ridice probleme: o ruda are necazuri, o chestiune de interes comun nu se poate rezolva cu nici un chip, in ciuda eforturilor facute…

