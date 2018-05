Horoscop iunie 2018 Oana Hanganu. Află cum va fi luna Cireşar pentru tine! Berbecii fac schimbari in relația cu prietenii și rețeaua profesionala, dar și in planurile pe termen lung. In iubire și in relația cu copiii au parte de armonie. Taurii calatoresc, au multe invitații de onorat, dar și chef de distracție. Relația cu rudele este excelenta, dar in plan profesional pot sa apara blocaje. Gemenii iși restabilesc prioritațile sau aleg un nou drum in viața. Spre sfarșitul lunii, calatoriile și afacerile cu persoane din strainatate cer mai multa atenție. Racii devin mai comunicativi, iși rezolva restanțele sau iși asuma responsabilitați suplimentare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

