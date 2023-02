Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 25 februarie 2023. Sfaturi pentru toate zodiile. O zi cu energie de caștig care poate veni sub orice forma – financiar, putem obține bani, amoros- ne putem implica mai mult in relația de cuplu, sau de ce nu, putem incepe o noua poveste de iubire, și, evident, putem caștiga atat material, cat…

- Anul trecut s-a bucurat de bogația pe care astrele i-au adus-o. O zodie din Horoscop va avea parte de noroc triplu in luna martie. Jumatatea lunii va aduce bani, dragoste și cariera. Nativii norocoși vor trebuie sa fie atenți la mai mulți factori. Ce zodie va avea parte de noroc pe toate sectoarele…

- Mercur schimba semnul și intra in Varsator, schimbare majora pentru aproape toate zodiile. Prin urmare, pe unii nativi ii asteapta mari surprize. Dar iata ce ne rezerva astrele pentru ziua de astazi, 11 februarie 2023. Horoscop pentru Zodia Berbec Mercur intra astazi in Varsator favorizand relațiile…

- Berbec Zi foarte dinamica pentru tine. Simti o mare dorinta de a schimba totul in jurul tau. Bine ar fi sa incepi cu propria ta persoana si cu modul de relationare cu cei din jur. Relatiile cu ceilalti sunt provocatoare. Incearca sa gasesti un echilibru intre ce iti doresti tu si ce iti ofera ceilalti.…

- Potrivit unui sondaj recent, austriecii sunt in aceasta perioada pesimiști și extrem de preocupați pentru viitor. De altfel, institutul de sondare austriac susține ca cetațenii austrieci traiesc cea mai negativa stare de spirit din ultima jumatate de secol, informeaza Agerpres care citeaza agentia EFE.

- Horoscop 23 decembrie 2022. Unele zodii au fost mai cuminți decat altele anul acesta, așa ca Moș Craciun este mai generos cu ele. Prin urmare, peste unii nativi chiar vine norocul in prag de Craciun. Ceva bun trebuie sa fi facut voi in acest an, așa ca pregatiți-va pentru o zi magica! Horoscop 23 decembrie…

- Berbec Cu toate ca ti ai propus sa muncesti mult, sa te ocupi de indatoririle tale profesionale si personale, ca prin farmec, planurile tale sunt rasturnate de te miri ce sau te miri cine. Totusi, faptul ca rapid trebuie sa te adaptezi situatiilor ivite este posibil sa te simiti stanjenit. Dar vei putea…