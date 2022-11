Horoscop de weekend. Nativii care varsă astăzi lacrimi amare Finalul de weekend vine cu numeroase momente dificile prin care unele zodii vor trece. Totul se datoreaza reașezarii astrelor.Horoscop de weekend iți arata care sunt nativii care varsa astazi lacrimi amare. Horoscop de weekend BERBEC Cei nascuți in zodia Berbec se concentreaza pe ceea ce au de facut saptamana viitoare. Au astazi ragaz sa iși configureze toate target-urile pe care vor sa ale atinga. Horoscop de weekend TAUR Problemele de cuplu te fac sa cedezi emoțional. Astfel ca plansul va fi modalitatea prin care sa te eliberezi de povara pe care o duci pe umerii tai. Lasa-i pe cei dragi sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele au dincolo de fiecare simbol o insemnatate pe care știința numerologiei o identifica ca fiind extrem de relevanta in personalitatea fiecaruia. Cei nascuți in data de 17 au o serie de trasaturi total diferite fiind considerați invincibilii zodiacului. Afla ce semnificație are cifra 17 in numerologie.…

- Dragostea și afacerile nu ar trebui sa faca parte din aceeași ecuație mai ales in cuplu. Totuși in anumite contexte exista compatibilitate zodii in afaceri, dar și in iubire. Printre acești nativi se numara zodiile considerate de altfel printre cele mai puternice din zodiac. Compatibilitate zodii in…

- BERBEC - Te simți bine in pielea ta și oamenii din jurul tau o vor observa. Vei fi in centrul atenției și te vei bucura de complimente.TAUR – Daca nu ai profitat de vacanța, acum este momentul potrivit! Situația financiara este buna.GEMENI – Mananca mai puțin și mișca-te mai mult. Te simți bine și ești…

- BERBEC - Cea mai buna modalitate de a reduce tensiunea este prin activitatea fizica și ar fi bine sa fii atent/a și la alimentația ta. Nu te epuiza și fii moderat/a in toate.TAUR – Aveți noi proiecte de afaceri in curs pentru care trebuie sa luați inițiativa. Ramaneți concentrat/a și separați viața…

- BERBEC Entuziasmul tau va fi contagios astazi și vei atrage cu ușurința oamenii. Este posibil sa primiți și un beneficiu material neașteptat.TAUR Acorda-ți mai mult timp pentru odihna și activitați relaxante, mai ales daca te simți stresat sau suprasolicitat.GEMENI Adevarul are cel puțin doua parți…

- BERBECOrice ai face, astazi vei raspandi energie pozitiva. Unele probleme din trecut nu te vor mai deranja și te vei simți revigorat și inspirat. TAUR Șansele tale de dezvoltare din punct de vedere profesional sunt destul de bune acum, așa ca nu-ți pierde timpul și acționeaza. GEMENI Astazi este momentul…

- HOROSCOP 15-21 august: Schimbari in modul nostru de gandire și modul nostru de viața. Care va fi cea mai activa zi a saptamanii Din aceasta saptamana multe vor incepe sa se schimbe! Mai intai in modul nostru de gandire și apoi in modul nostru de viața! Sfanta sarbatoare de Adormire a Maicii Domnului…