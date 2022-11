Zodiile incep weekend-ul cu ganduri pozitive și au și de ce! Astrele se așeaza favorabil pentru a le crea circumstanțele ideale de a caștiga bani in plus. Horoscop de weekend 12 Noiembrie BERBEC Ai parte de cateva zile de foc, dar din punct de vedere financiar, vor merita din plin. Deși sperai sa te odihnești in acest weekend, vei fi nevoit sa muncești la visul tau. Lucrurile bune abia acum se aștern in viața ta așa ca ai rabdare și continua pe acest drum al responsabilitații Horoscop de weekend 12 Noiembrie TAUR Nativii Taur molipsesc in aceasta perioada pe toata lumea cu energia lor pozitiva.…