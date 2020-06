Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Pentru nativii din zodia Berbec, perioada urmatoare va fi plina de schimbari. In primul rand, aceștia vor avea parte e o schimbare in ceea ce privește cariera, iar mai apoi vor face ceva schimbari și in viața privata. In ultima perioada, lucrurile nu au aratat foarte bine pentru nativii…

- BERBECTraiti o perioada foarte frumoasa in care aveti parte de multe schimbari benefice. Va mutati in casa noua, aveti alt loc de munca si aveti sanse sa va intalniti jumatatea.TAURLa serviciu, sefii va lauda pentru munca depusa si obtineti o majorare de salariu.

- BERBEC: Trebuie sa luati decizii importante la locul de munca. Astrele va indeamna sa cereti sfatul partenerului de viata, inainte de a oferi raspunsuri. TAUR: Ati reusit sa faceti economii financiare, iar astazi iesiti la cumparaturi.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca este posibil ca in perioada octombrie-noiembrie am putea avea un al doilea val al pandemiei de coronavirus.”Vom avea masuri de relaxare pas cu pas, iar la momentul acesta putem spune doar ce vom prevedea peste maxim 2 saptamani. Viața noastra este și…

- Horoscop mai 2020 BERBEC Nativii din zodia Berbec vor avea parte de cateva schimbari in viețile lor in luna Mai. In primul rand, aceștia se vor gandi mult mai serios la starea lor de sanatate. Pentru ca in ultimul timp s-au pus pe locul doi, acum s-au lovit de cateva probleme pe care trebuie sa le…

- Berbec – Berbecii sunt norocoși in perioada urmatoare pentru ca vor avea parte de evenimente favorabile și profitabile. Fie ca vorbim despre o promovare la nivel laboral, fie ca trece cu succes o proba importanta sau ca iși schimba locul de munca pentru altul mai avantajos, cert e ca au o perioada…

- Berbec – Cei aflați in acest semn zodiacal se vor bucura de schimbari in bine, in mare parte, in luna aprilie. Pentru ei este foarte important sa puna accentul pe creativitate, mai ales la locul de munca , daca iși doresc ca lucrurile sa evolueze in sens pozitiv. Taur – Din punctul de vedere…

- Racii reușesc sa treaca peste ultima perioada plina de dezamagiri și se concentreaza mult mai mult pe propria persoana. Nativii din zodia fecioara scapa de o veche problema financiara, iar varsatorii sunt apreciați pentru rezultatele din ultima perioada. O zi relaxanta pentru balanțe, iși vor petrece…