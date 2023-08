Horoscop 31 august 2023. Cum sunt afectate zodiile de Superluna Albastră Horoscop 31 august 2023. O Superluna Albastra a avut loc loc in noaptea de 30 spre 31 august, iar efectele acesteia se resimt astazi și in perioada urmatoare. Energia ei este puternica, ne sprijina, ne susține in multe activitați și proiecte, dar ne obliga sa ne gandim mai mult la dorințele sufletului și la echilibrul nostru interior. Superluna Albastra din zodia Peștilor are un mesaj deosebit. Ea este insoțita de Mercur retrograd in Fecioara, de Uranus retrograd in Taur și de Marte din Balanța. In zilele urmatoare, Venus va reveni pe traiectoria ei directa in zodia Leului, in schimb Jupiter va… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

