Horoscop 28 februarie. Zodiile care vor cunoaște succesul. Bonusuri uriașe, șanse de invidiat BerbecEști plin de energie și reușești sa-i molipsești și pe cei cu care intri in contact.TaurTrebuie sa termini un proiect, dar nu ai spor. Mai ia o pauza de cafea și treci la treaba.GemeniCu toate ca sunt aspecte care nu-ți prea convin, ai grija ce faci și mai ales ce spui astazi.RacPrimești o veste care te pune pe ganduri. Diplomația poate fi o soluție in cazul tau.LeuAjungi in multe locuri și intalnești oameni noi. Dintr-o data, problemele incep sa se rezolve.FecioaraEști obosit și nu ești chiar in cea mai buna forma, așa ca vei anula intalnirea programata pentru diseara.BalanțaIți dorești… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- BerbecEști plin de energie și reușești sa-i molipsești și pe cei cu care intri in contact.TaurTrebuie sa termini un proiect, dar nu ai spor. Mai ia o pauza de cafea și treci la treaba.GemeniCu toate ca sunt aspecte care nu-ți prea convin, ai grija ce faci și mai ales ce spui astazi.RacPrimești o veste…

- BerbecPersoane din anturajul tau pot fi extrem de exigente. Te vei ocupa de sarcini care iți vor consuma toata energia.TaurDaca dai frau liber sentimentelor, s-ar putea sa ai mai multe de pierdut decat de caștigat. Cumpatarea este cuvantul cheie.GemeniAi organizat un eveniment important alaturi de prieteni…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, marti, ca Ordonanta de Urgenta privind scaderea plafoanelor la energie si gaz si cresterea limitei de consum va fi aprobata saptamana viitoare. "Cand dam ordonanta in cursul lunii ianuarie, practic si vorbim de Ordonanta care va fi aprobata saptamana…

- Iubitorii de plante ar trebui sa știe cateva lucruri specifice pentru a avea succes atunci cand vine vorba de ingrijirea corespunzatoare a acestora. Prin urmare, iata cateva motive pentru care plantele ar trebui irigate mai puțin, in anotimpul rece, și care sunt orele indicate cand florile au nevoie…

- Grupul american Apple Inc. a decis sa acorde bonusuri semnificative unor ingineri, in incercarea de a pastra angajatii talentati si a evita plecarea lor la rivalii precum Meta Platforms Inc., proprietarul Facebook, Instagram si WhatsApp, transmite Bloomberg.

- Ex-președintele RM, Igor Dodon, a fost audiat în dosarul penal privind delapidarea averii statului la importul energiei electrice în țara noastra. „Este un dosar deschis pentru o situație din anul 2008. Pentru mine este straniu de ce și-au adus aminte de un dosar dupa 13…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat joi, la Bruxelles, ca va discuta cu liderii europeni despre noua varianta a virusului SARS CoV-2. Vom stabili cum vom obține vaccinul impotriva variantei Omicron, a precizat Iohannis. „Este evident ca exista o ingrijorare larg raspandita in legatura…

- Glanda tiroida este cea mai mare glanda endocrina din corp si prezinta doi lobi conectati. Problemele cu glanda tiroida sunt destul de serioase si trebuie tratate corespunzator. Daca doriti sa aveti o sanatate a intregului organism, este musai sa va asigurati ca glanda voastra tiroida este la randu-i…