Horoscop 27 noiembrie 2023. Balantele se îndrăgostesc! Daca pentru Balanțe ziua vine cu surprize placute, la polul opus se afla Varsatorii, care n-au cel mai bun debut in saptamana Berbec Saptamana incepe in forța, cu schimbari multe la locul de munca, inca de la primele ore, schimbari care va cam testeaza puterea de adaptabilitate. Veți avea de-a face și cu o situație in care va fi nevoie de multa diplomație intr-o negociere pe care nu o puteți evita, așa ca inarmați-va cu mult tact. Taur Azi veți fi pus in situația de a va baza pe alte persoane decat pe voi, lucru cu care nu sunteți obișnuit și va scoate din zona de confort. Trebuie sa invațați… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

