BERBEC Nu va blocați in sentimentele ce v-au cauzat pierdere, daca va indreptați spre proiecte noi, veți putea recaștiga stabilitatea. O prietenie te va ajuta sa gasești calmul emoțional de care ai nevoie atat de mult. TAUR Nu luați in nume personal raceala pe care o simțiți in jurul vostru. Calmul va va ajuta […]