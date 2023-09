Horoscop 24 septembrie 2023. Complicații și descătușări de energii Soarele formeaza un trigon cu Pluto, chiar inainte de a parasi zodia Fecioara și de a intra in zodia Balanța. Energiile interioare se vor descatușa, pentru unii in sens pozitiv, pentru alții in sens negativ. Berbec Veți fi extrem de energic inca de la primele ore ale dimineții și veți dori același lucru și de la cei din jur. Asta va va complica un pic relația cu prietenii și alți membri ai familiei. Dar, culmea, partenerului de viața o sa-i placa starea și va va fi trup și suflet alaturi in tot ceea ce veți intreprinde azi. Taur O sa comunicați extrem de bine cu partenerul de viața, dar și cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

