Horia Constantinescu, în pole position pentru Primăria Constanța Controversatul președinte al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), Horia Constantinescu, a inceput sa-i perie pe o serie de lideri PSD cu scopul de a fi candidatul partidului la una dintre cele mai importante primarii din țara. Guralivul președinte al ANPC, Horia Constantinescu, este disperat sa candideze pentru Primaria Constanța din partea PSD, chiar daca el face partea din organizația PSD Sector 1. Anul trecut, prin aprilie, chiar liderul PSD Constanța, senatorul Felix Stroe, a anuntat ca social-democratii au inceput sondajele pentru stabilirea candidatului pentru Primaria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

