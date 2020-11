Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica au declarat pentru Edupedu ca toate creșele vor ramane deschise. Precizarile vin dupa ce Comitetul Național pentru Situații de Urgența condus de Ludovic Orban a hotarat aseara sa propuna Guvernului trecerea in online inclusiv a activitaților “antepreșcolarilor”…

- Directorul medical al Serviciului Judetean de Ambulanta Galati, Mihai Polinschi, recent ales consilier judetean PSD, a fost declarat in stare de incompatibilitate de Agentia Nationala de Integritate (ANI). Potrivit ANI, Mihai Polinschi a exercitat, in perioada noiembrie 2015 – iulie 2019, functia de…

- Sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, va merge saptamana viitoare la Beijing, pentru trei zile de discutii despre planurile de relansare a economiei fostei colonii britanice, transmite Reuters. Metropola economica, unul din punctele importante in reteaua financiara mondiala, a fost afectata de…

- In zilele noastre toata lumea vorbeste despre democratie, care inseamna, doar in traducere, “conducere prin vointa poporului”. Spun doar in traducere, pentru ca in practica lucrurile stau cu totul si cu totul altfel. Definitia retorica “guvernarea de catre popor” trebuie inlocuita cu “guvernarea madatata…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat miercuri seara, la B1 TV, ca decizia privind modalitatea in care se vor prezenta elevii la cursuri va fi luata de consiliul de administratie al unitatii de invatamant, care va inainta propunerea spre avizare inspectoratului scolar si Directiei de Sanatate…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, susține ca decizia privind modalitatea in care vor incepe școlile va fi luata de consiliul de administrație al unitații de invațamant, care va inainta propunerea inspectoratului școlar și Direcției de Sanatate Publica. Ulterior, documentul va fi trimis spre aprobare…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, decizional, proiectul de lege pentru respingerea ordonantei de urgenta privind cresterea etapizata a alocatiilor pentru copii. Au fost 166 de voturi pentru, 63 voturi "impotriva" si 29 de abtineri. Astfel, ramane in vigoare legea care prevede dublarea alocatiilor…