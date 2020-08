Stiri pe aceeasi tema

- Reacția coordonata a „Five Eyes” – un parteneriat bazat pe informații intre Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Canada și Noua Zeelanda – a fost cea mai evidenta dupa impunerea de catre China a unei legi controversate de securitate naționala, care submineaza autonomia Hong Kongului, statut care…

- Covid-19 nu a transformat lumea, cel puțin nu înca. Însa i-a accelerat dezvoltarea tehnologica, sociala și politica. O evoluție cu atât mai impresionanta în sfera relațiilor internaționale: falia dintre China și Vest și eșecul conducerii americane a Occidentului s-au aprofundat…

- Administratia Chinei a avertizat, joi, Marea Britanie si Australia sa evite actiunile de a le oferi ajutor locuitorilor din Hong Kong, pe fondul amplificarii tensiunilor cu alianta pentru schimburi de informatii clasificate Cinci Ochi (Five Eyes), noteaza Mediafax.Ministerul chinez de Externe…

- Pandemia de coronavirus a ucis cel putin 369.086 de oameni in intreaga lume de la aparitia sa in decembrie, in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale si publicat duminica la 11:00 GMT, scrie Agerpres. Peste 6.075.070 de cazuri de infectie au fost oficial diagnosticate in 196…

- Regatul Unit, SUA, Canada si Australia au acuzat joi Beijingul ca isi incalca obligatiile internationale dupa adoptarea de catre Parlamentul chinez a unei dispozitii controversate privind securitatea in Hong Kong, drept reactie la manifestatiile de anul trecut, relateaza AFP si Reuters, potrivit…

- Regatul Unit, SUA, Canada si Australia au acuzat joi Beijingul ca isi incalca obligatiile internationale dupa adoptarea de catre Parlamentul chinez a unei dispozitii controversate privind securitatea in Hong Kong, drept reactie la manifestatiile de anul trecut, relateaza AFP si Reuters. "Decizia Chinei…

- Marile forte ale rugby-ului se pregatesc sa participe la un turneu dupa modelul Cupei Mondiale, care ar urma sa aiba loc in lunile iunie si iulie 2021 in Marea Britanie si Irlanda si ale carui beneficii vor fi utilizate pentru finantarea federatiilor si ligilor profesioniste afectate dur de pandemia…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Australia si Canada si-au exprimat vineri ''profunda ingrijorare'' cu privire la decizia Beijingului de a impune in Hong Kong o lege privind ''securitatea nationala'', relateaza AFP potrivit Agerpres. Intr-un comunicat comun, ministrii de externe…