- Lotul national de seniori va participa la un turneu international de hochei pe gheata in Estonia, la Tallinn, Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, in perioada 7-10 noiembrie, potrivit site-ului Federatiei Romane de Hochei pe Gheata. Romania va face parte din Grupa B si va juca pe 8 noiembrie cu selectionata…

- Corona Brasov si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, vineri, in meciurile jucate in Erste Liga la hochei pe gheata. Corona Brasov a dispus in deplasare de Hokiklub Budapesta cu 5-1 (1-1, 0-0, 4-0), prin golurile marcate de Cody Fowlie, Logan Stephenson, Balazs Peter si Jean-Francois Plante…

- ACSH Gheorgheni a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 4-3 (1-1, 2-2, 1-0), miercuri, acasa, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Attila Goga, Zsolt Peter (doua) si Pavel Vorobiov, care a reusit golul victoriei, cu trei minute inainte de final, au marcat pentru harghiteni.…

- SC Miercurea Ciuc si CSM Corona Brasov au obtinut victorii, vineri, acasa, in meciuri jucate in Erste Liga la hochei pe gheata. Liderul SC Miercurea Ciuc a dispus de Hokiklub Budapesta cu 10-2 (1-0, 4-1, 5-1), prin golurile marcate de Tihamer Becze (trei), Andrei Taratuhin (doua), Joshua Shalla (doua),…

- Vicecampioana CSM Galati si-a consolidat pozitia de lider in Campionatul National de hochei pe gheata, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 9-3 (4-1, 2-0, 3-2), sambata, pe propriul patinoar. Pentru galateni au inscris Anton Butocinov (trei), Serghei Paior (doua), Vitali Kiricenko,…

- Vicecampioana CSM Galati a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 5-3 (3-3, 1-0, 1-0), vineri, pe propriul patinoar, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata. Pentru gazde au inscris Mihail Ribalko (doua), Anton Butocinov, Denis Zabludovski si Serghei Paior, in…

- UTE a intrecut-o pe Corona Brasov cu scorul de 5-4 (2-1, 2-2, 0-1, 1-0), dupa prelungiri, joi seara, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Gergo Biro, Daniel Tranca, Cody Fowlie si Balazs Peter au inscris pentru Corona, iar golurile echipei maghiare au fost reusite…

- Corona Brasov si ACSH Gheorgheni au obtinut victorii, sambata, in meciurile disputate in competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga. Corona Brasov a castigat clar in fata formatiei Dunaujvarosi Acelbikak cu 9-2 (3-0, 5-1, 1-1), golurile fiind marcate de Nelson Armstrong (doua),…