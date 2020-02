Stiri pe aceeasi tema

- In ianuarie 1990 Sinead O’Connor lansa melodia „Nothing Compares 2 U”. Piesa se regasește pe al doile ei album de studio “I Do Not Want What I Haven t Got”. Anul acesta se implinesc 30 de ani de cand aceasta balada a cucerit intreaga lume. Timp de 4 saptamani staționeaza pe primul loc in US Billboard…

- Adolescenții din noi vor fi extrem de bucuroși. Jonas Brothers, trupa reunita acum mai bine de un an a mai lansat un single. Se numește „What a Man Gotta Do„, iar dupa doar cateva ore de la lansare are peste 2 milioane de vizualizari. Jonas Brothers se afla in continuare in turneul de promovare a...…

- Cei trei baieți care alcatuiesc formația Aproape Unplugged revin in Timișoara cu un concert care va avea loc joi 16 ianuarie de la ora 21.30 la The 80’s Pub. Aproape Unplugged este o trupa de folk rock cantat intr-un stil original, inființa la Iași, in 2009. Este formata din Gilly Barbu (chitara, voce),…

- Dupa ce a lansat videoclipul piesei „Put It All On Me”, Ed Sheeran a decis ca trebuie sa ia o pauza de la viața muzicala. Intr-o postare pe Facebook, Ed Sheeran anunța ca pentru o perioada se va retrage din viața publica pentru a putea trai lucruri despre care, apoi, sa inceapa sa cante: Turneul...…

- Bogdan Ioan, caștigatorul „Vocea Romaniei”, și-a lansat prima piesa din cariera și spera sa dealovitura pe piața muzicala romaneasca. Videoclipul melodiei „Tu” este unulspecial, dupa cum spune chiar interpretul.„Pentru mine, toata aceasta perioada a fost o experiența noua. Am vazut ce inseamna procesul…

- “Uitat” este al treilea extras pe single de pe al doilea material al trupei Melting Dice, material ce urmeaza sa apara in luna februarie 2020. Videoclipul piesei este filmat de echipa Etos Videography (Ioan Popovici și Dan Oros), editat și montat de Sorin Ghinița, scenariul, regia și producția fiind…

- The Bandits este o trupa din Timișoara care combina genurile electro, rock, soul și hip hop, cu influențe balcanice. In spatele proiectului stau cinci artiști care provin din sfere muzicale diferite și sunt din zona de vest a țarii, dar care nu vor sa iși dezvaluie sau sa iși promoveze identitatea.…

- Scena muzicala din Timișoara are parte de un nou videoclip lansat de cei de la Big West Family, care poarta numele de „Azi in TM“. Piesa cuprinde imagini preluate din scurt metrajul #SMEDS (Sa Mor Eu Daca Știu), in regia lui Cash (Ciprian Dan Bilencu). Melodia face parte din albumul viitor al celor…