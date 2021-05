Miscarea siita libaneza Hezbollah a salutat vineri o 'victorie istorica' a factiunilor palestiniene din Fasia Gaza, dupa intrarea in vigoare a incetarii focului cu Israelul, transmite AFP.



Aliat al Teheranului, un alt inamic jurat al Israelului, Hezbollah sustine in mod traditional miscarea islamista palestiniana Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza.



'Hezbollah felicita poporul palestinian eroic si rezistenta sa curajoasa pentru victoria istorica obtinuta (...) impotriva inamicului sionist', afirma intr-un comunicat miscarea siita armata, o forta importanta…