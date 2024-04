Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Hellvig, fostul șef al SRI, a scris vineri, pe platforma X, ca „un candidat fara suficient conținut politic ori fara niscaiva acoperire populara trebuie macar sa fie un om bun și integru”. Afirmația vine in contextul in care medicul Catalin Cirstoiu, candidat al Coaliției PSD-PNL la Primaria…

- Este informația momentului: Conform unor surse, analistul politic Cozmin Gușa va candida ca independent la Cotroceni Sursa articolului: Cozmin Gușa, candidat independent la Cotroceni! Analistul politic are susținerea Clubului de gandire Gold Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Continue reading EXCLUSIV: AUR este asul din maneca lui Boc / Simion iși boicoteaza propriul candidat la Cluj, avand un parteneriat solid cu Boc / Vezi care oameni din gașca lui Boc sunt acum membri „de vaza” in AUR at Info real.

- Gabriela Firea, prim-vicepreședinta a PSD și pretendenta la funcția de primar general, susține ca șeful partidului, Marcel Ciolacu, nu și-a dat silința pentru o propune pe ea drept candidat pentru funcția de edil, deși ii fusese promis acest lucru.

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri, ca daca partidul sau o va susține pe Gabriela Firea pentru Primaria Generala, iar PNL pe Sebastian Burduja, atunci actualul edil Nicușor Dan ar avea cele mai multe șanse pentru un nou mandat, catalogand aceasta ipoteza drept o catastrofa.

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Singurul candidat anti-razboi la președinția rusa nu este inregistrat de comisia electorala. Operatori ruși de drone, antrenați in Siria at Info real.

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca PNL trebuie sa aiba propriul candidat la alegerile prezidențiale.... The post POLITIC Ciuca: PNL trebuie sa aiba propriul candidat la alegerile prezidențiale first appeared on Informatia Zilei .