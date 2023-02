Stiri pe aceeasi tema

- Ediția de miercuri, 1 februarie, a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani a fost presarata cu momente hilare pentru telespectatori. S-au implinit 15 ani de la lansarea matinalului difuzat de Antena 1. Ce i-au facut colegii lui Dani Otil in direct. Toata lumea din platou s-a amuzat cand l-a vazut pe prezentatorul…

- Elena Ionescu traiește de cateva luni o noua poveste de iubire. Cantareața are o relație cu Giorgos Athanasiadis. Indragostiții deja s-au mutat impreuna, dupa cum ea a dezvaluit intr-un interviu pentru Spynews.ro. In anul 2019, Elena Ionescu a divorțat de Dragoș Stanciu, barbatul alaturi de are un copil,…

- Kiss Fm a lansat colindul de Craciun , ca in fiecare an. El poate fi ascultat aici. „Da un play și bucura-te de cadoul nostru de sarbatori pe care ți-l daruim in fiecare iarna, inainte de Craciun, de opt ani. Mulțumim ca in fiecare an tuturor artiștilor care au participat la colind și care ne-au devenit…

- VUNK a lansat albumul „Vernisaj”, o colecție de duete, alaturi de unele dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicala romaneasca. Materialul discografic va fi disponibil fizic, in format vinyl, in curand, și este deja disponibil pe platformele digitale de streaming. Printre personajele feminine…

- Dupa 3 ani, Sala Polivalenta și-a deschis din nou porțile pentru Universul VUNK. Concertul VERNISAJ a fost o dezvaluire pentru miile de spectatori care au fost marți seara alaturi de trupa preferata și au cantat impreuna piesele deja consacrate, duete celebre, care se regasesc pe vinilul lansat luna…

- Primarul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat, intr-o postare pe Facebook, ca de miercuri seara incepe seria de concerte live la Targul de Craciun, din Piata Constitutiei, iar fanii fotbalului vor putea urmari meciurile Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar pe ecranele special amenajate."Cinci…

- In platoul de la Neatza cu Razvan și Dani este voie buna zi de zi. Ei bine, daca Ramona Olaru a fost cea care a obișnuit pe toata lumea cu cate o gluma buna zilnic, iata ca in aceasta dimineața Cuza de la Noaptea Tarziu a fost cel care a spus un banc cu care a reușit sa faca ziua mai buna atat colegilor…

- VUNK pregatește lansarea celui mai nou album, „Vernisaj”, o colecție de duete, alaturi de unele dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicala romaneasca. Materialul discografic va fi disponibil fizic, in format vinyl, dar și pe platformele digitale de streaming, incepand cu data de 9 Decembrie,…