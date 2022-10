Stiri pe aceeasi tema

- Carmina, fiica lui Liviu Varciu a facut primele declarații despre apartamentul primit de la tatal e in cadrul jurnalului de știri de la Antena Stars. Tanara, care a locuit pana de curand in Arad alaturi de mama ei, s-a mutat in București pentru a merge la facultate. Ce spune despre locuința in care…

- Noua ediție a Ligii Naționale de baschet masculin este imparțita in doua Conferințe (A și B) și a debutat miercuri, 28 septembrie, cu meciurile: Rapid București – CSM VSKC Miercurea Ciuc 100-64, CSM Targu Jiu – CSM Tg.-Mureș 63-83 (FOTO) și CSU Sibiu – FC Argeș Pitești 90-87 (in Conferința A); Dinamo…

- SCM Poli a cedat cu 39-29 (22-17) meciul jucat in runda a III-a a Ligii Naționale masculine de handbal, impotriva campioanei, Dinamo București. Gazdele au controlat meciul de la un capat la celalalt. Dinamo s-a desprins din primele minute (4-1), dar echipa viola a revenit spre final de repriza, dupa…

- Handbal Club Zalau are un debut infernal de sezon, sustinand meciuri din trei in trei zile in primele patru etape. Dupa victoria de duminica, pe teren propriu, in fata celor de la Dacia Mioveni, HC Zalau a jucat miercuri pe terenul vicecampioanei CSM Bucuresti, in fata careia a cedat cu 22 – 38. Zalauancele…

- Dupa doua esecuri in primele doua runde din noul sezon al Ligii Nationale, Handbal Club Zalau a reusit duminica dimineata primul succes din aceasta editie. Echipa condusa de Gheorghe Tadici s-a impus cu 29 – 27 pe teren propriu in fata celor de la Dacia Mioveni. Vom reveni.

- Farul Constanta isi continua seria de invincibilitate in Superliga, ramanand fara esec si dupa etapa a saptea, in care, in aceasta seara, a castigat pe terenul campioanei Romaniei, CFR Cluj "Marinariildquo; au realizat o victorie mare, impunandu se cu 3 1, dupa ce au fost condusi cu 1 0 si, cu 15 puncte,…

- CSM Stiinta Baia Mare a invins-o pe SCM USV Timisoara cu scorul de 38-27 (13-17), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a treia a play-off-ului Ligii Nationale de rugby. ”Zimbrii” au facut o repriza secunda excelenta, dupa ce au fost condusi la pauza. Baimarenii au marcat cinci eseuri si…

- SCM Timisoara evolueaza pe terenul campioanei, CSM Știința Baia Mare, in etapa a III-a din play-off-ul Ligii Naționale. Partida deschide o serie de trei deplasari pentru alb-violeți. Ambele echipe vin dupa insuccese: formația viola a pierdut acasa cu Steaua (prima infrangere din 2022), in vreme ce Baia…