- HC Zalau si CS Minaur Baia Mare au incheiat neinvinse turneul de handbal feminin din Sala ''Gheorghe Tadici'' din Zalau, dupa ce meciul direct, de sambata, s-a terminat la egalitate, 25-25 (12-9). De la gazde s-a remarcat Emilija Lazic, cu 7 goluri, iar cea mai buna jucatoare a echipei baimarene…

- Ovidiu Burca, antrenorul echipei Dinamo, crede ca formatia sa a avut un joc mai bun in meciul pierdut luni seara, pe teren propriu, in fata lui Sepsi OSK, scor 0-3. Burca este de parere ca Dinamo se afla pe un drum bun, cu limitarile impuse de situatia de la club, scrie news.ro.„La Dinamo e tot timpul…

- Infiintat in 2022, clubul de fotbal feminin, Fulgerul Diosod a participat la o serie de competitii regionale si nationale, iar zilele trecute, echipa pregatita de profesorul Tarr Adorjan a organizat la Zalau prima competitie de fotbal feminin in sala. Sase echipe din cinci judete s-au aliniat la startul…

- Scene penibile la turneul pentru promovare/menținere in Liga Florilor, gazduit de Mioveni! Antrenorul lui HC Zalau, Gheorghe Tadici, a oferit imagini desprinse parca din anii '90. A inceput la Mioveni turneul pentru promovarea/menținerea in Liga Florilor. Se infrunta HC Zalau și Dacia Mioveni, care…

- Tom Lockyear, capitanul lui Luton Town, ramane internat in spital dupa ce s-a prabusit pe teren sambata, in finala play-off-ului pentru promovarea in prima liga a campionatului de fotbal al Angliei, castigata de echipa sa in fata formatiei Coventry City, pe stadionul Wembley, informeaza Reuters, potrivit…

- Trei jocuri importante in decurs de doar doua zile la Zalau și Șimleu Silvaniei pentru echipele salajene de handbal și fotbal din competițiile naționale. Prima disputa este programata vineri, incepand cu ora 17, in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, unde HC Zalau va primi vizita ultimei clasate, CSM…

- Eveniment inedit desfasurat miercuri, 17 mai, in Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” din Zalau, in cadrul Proiectului „Scoala Generatiei Unificate”, un program al Fundatiei Mondiale „Special Olympics”. Elevi din 12 scoli salajene, in frunte cu Centrul Scolar de Educatie Incluziva Speranta Zalau si Centrul…

- Oltenia ramane mai saraca in prima divizie a handbalului feminin romanesc, dupa ce CSM Slatina a retrogradat oficial in liga secunda. Gruparea slatineana a cedat marti pe terenul actualei campioane, CSM Bucuresti, cu scorul de 31-21 si astfel se vede nevoita sa-si ia ramas bun de la prima scena a handbalului…