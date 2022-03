HBO Max este disponibil oficial în România Noul serviciu de streaming HBO Max, cel care ia locul vechiului HBO Go, este disponibil, incepand de astazi, in Romania. Asa cum se anunta luna trecuta, HBO Max a fost lansat marti in Romania, unde este disponibil tuturor abonatilor HBO, la fel cum era pana acum HBO Go. Pentru acestia, dar si pentru noii abonati, HBO are o oferta speciala de pret. Toate conturile activate pe parcursul lunii martie vor beneficia de un abonament mai ieftin. In loc de 5 euro, acesta va costa 3,3 euro, tarif care va ramane la fel pe toata durata contractului. Noul serviciu este disponibil la adresa hbomax.com, iar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

