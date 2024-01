Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Catrina, una dintre fostele concurente ale sezonului 5 Mireasa, este insarcinata. Tanara a facut anunțul, in urma cu puțin timp, dupa ce a postat o fotografie alaturi de partenerul sau, pe care l-a cunoscut in afara competiției de la Antena 1. Iata imaginea publicata de fosta concurenta de la…

- In spiritul sarbatorilor de iarna, Madi și Sergiu, cuplul care a fermecat telespectatorii in sezonul 8 al emisiunii martimoniale "Mireasa", continua sa impartașeasca momente dulci și pline de iubire, demonstrand ca adevarata victorie a fost faptul ca ei s-au gasit.

- Intr-o atmosfera plina de romantism, cuplul Hatice și Mihai Grosu, cunoscut și indragit de la emisiunea TV "Mireasa" de la Antena 1, au uimit fanii cu o ieșire deosebita la un restaurant select din oraș.

- La scurt timp dupa ce s-au casatorit, Daiana și Dani au plecat din Romania. Cei doi tineri au ales sa munceasca in Germania și, pentru ca job-ul este solicitant, au fost tot mai absenți din social media.

- Oana Zavoranu și-a pus pe jar fanii! In timp ce toata lumea credea ca sufera dupa divorțul de Alex Ashraf, vedeta a facut o declarație de dragoste surprinzatoare. Nu a menționat pentru cine, insa este clar ca este vorba despre o persoana importanta! Bruneta continua sa le dea de gandit celor care o…

- Alina, concurenta emisiunii matrimoniale de la Antena 1, a luat o decizie surprinzatoare care a captat atenția tuturor fanilor emisiunii și a adus in prim-plan o serie de intrebari legate de dragoste și relații.

- Ema Oprișan, fosta concurenta din sezonul 7 Insula Iubirii, i-a facut o declarație de dragoste soțului sau, Razvan Kovacs, in fața prietenilor virtuali. Tanara a transmis un mesaj emoționant la scurt timp de la nașterea fiicei sale.

- In ediția din data de 9 octombrie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 8, dupa ce s-a observat in unele materiale de saptamana trecuta, Bia a decis sa schimbe ceva in relația cu Robert. Mai mult, indragostita, concurenta i-a facut o declarație de dragoste surprinzatoare partenerului ei. Iata ce a declarat…