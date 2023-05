Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia desfașurarii Congresului General FIFPro (Divizia Europa), in cadrul evenimentului „Gala Mihai Neșu”, joi, 4 mai, de la ora 18:00, pe stadionul din Complexul Sportiv Național ”Arcul de Triumf”, va avea loc meciul caritabil dintre Romania AFAN All

- S-au pus deja in vanzare biletele pentru o noua Gala dedicata lui Mihai Neșu, in cadrul careia va avea loc și un meci de fotbal intre Romania All Stars și o echipa a FIFPro Europe. Evenimentul va avea loc pe 4 mai, de la ora 18:00, pe stadionul "Arcul de Triumf", iar fondurile stranse vor ajunge la…

- Meciul cu numarul 3 pentru Dinamo in play-off-ul Ligii 2, contra Oțelului Galați, este programat pe 7 aprilie la ora 20:30, pe Stadionul "Arcul de Triumf". Partida va fi liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, DigiSport și OrangeSport Biletele in galerie s-au epuizat Mai sunt 1.300…

- Unirea Dej - Dinamo, meciul zilei din play-off-ul ligii secunde, se joaca azi, de la ora 16:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport, Orange Sport și Prima Sport,. Vezi AICI rezultatele și marcatorii etapei a doua din play-off-ul de promovare din liga secunda! Unirea Dej a inceput…

- Dinamo se pregatește pentru cel mai important meci din 2023, „decisivul” cu SSU Poli Timișoara pentru un loc in play-off-ul din Liga 2. Partida de duminica de pe „Arcul de Triumf” se va juca in fața unui stadion arhiplin. Entuziasmul e la cote maxime printre fanii lui Dinamo, mai ales ca echipa are…

- Naționala de rugby a Romaniei sustine, sambata, 4 februarie, de la ora 14.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, primul meci din Rugby Europe Championship (REC) 2023, in compania reprezentativei Poloniei. Partida poate fi urmarita pe Rugby Europe Tv, dupa crearea unui cont gratuit de acces…