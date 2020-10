Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 septembrie pana la 14 octombrie, in Romania au murit 1.957 de oameni cu COVID-19, ceea ce ne plaseaza pe locul 3 la numarul efectiv de decese, dupa Spania, cu 3.769 si Franta, cu 2.212 decese. Dar acestea au populatii de 2-3 ori mai mari si raporteaza, in aceeasi perioada, de 5 ori […] The post…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, la Timisoara, ca toate spitalele din tara trebuie sa aloce 10% din capacitatea de terapie intensiva si 15% din celelalte locuri pentru cazurile de infectari cu SARS-CoV-2, transmite Agerpres. “La nivel national, am cerut (acest lucru, n.r.) la spitalele…

- Producatorii de medicamente din Romania nu au primit comenzi de la autoritati pentru a crea stocuri de urgenta, astfel ca membrii Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) au liniile ocupate cu fabricarea comenzilor pentru export. PRIMER afirma ca Romania trebuie sa-si faca urgent…

- 2.343 de cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania in ultimele 24 de ore, fiind cel mai mare numar zilnic de pana acum, la doar doua zile dupa precedentul record. Și in București se inregistreaza un nou record: 517 infectari. Și la Terapie Intensiva este un nou record – 571 de pacienți. Dupa București,…

- Institutul National de Sanatate Publica a actualizat, vineri, definitiile de caz pentru COVID-19, fiind introdus un nou termen – caz probabil, dar introduce și suspiciunea de infectare la simptome gastro-intestinale, in special la copii sub 16 ani. Definițiile INSP pentru caz suspect, caz probabil,…

- Diareea și varsaturile ar putea fi un semn important al Covid-19 la copii, spun cercetatorii, facand apel pentru actualizarea listei oficiale a simptomelor Serviciului Național de Sanatate din Anglia. Lista de simptome pentru coronavirus la copii include in prezent doar trei indicatori: o temperatura…

- Șapte județe din Romania au fost incluse de autoritațile Republicii Federale Germania in lista „zonelor de risc“. Arges, Bihor, Buzau, Neamț, Ialomița, Mehedinți si Timis au fost incluse pe lista zonelor de risc. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv de vineri,…

- Romania va primi de la Comisia Europeana, in 3 tranșe, 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunța Ministerul Sanatații. Antiviralul Remdesivir…