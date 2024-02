Stiri pe aceeasi tema

- Atenționare meteo de vreme rea. Vant puternic in Transilvania și in alte zone din țara. Harta județelor vizate Atenționare meteo de vreme rea. Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vantul puternic se va manifesta in continuare in mai multe zone din țara, inclusiv in Transilvania. Este Cod…

- "Exact cand ești in floarea varstei, cand esti in maximum de potential pe care poti sa il dai si cu respect maxim la un judecator care incepe sa aib a primele fire de par alb si sa inspire incredere ca judeca cu dreptate se pensioneaza. Pai ce stat e ala care iși pensioneaza elitele la 48 de ani?Nu…

- Jurnaliștii de la Hotnews au realizat o harta interactiva, in care analizeaza situația autostrazilor din Romania. Mai exact, aflam astfel ce s-a deschis, ce va... The post Harta autostrazilor din Romania. Ce s-a deschis deja și ce va fi inaugurat in 2024 appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Spectacolul „Povestea acelor oameni care intr-o seara s-au adunat in jurul unei mese”, cu care teatrul național timișorean deschidea anul capitalei europene a culturii – Timișoara in luna februarie, al carui principal mesaj este comunicarea dintre oameni, este și cel care, in mod simbolic, incheie anul.…

- Un autocar cu 49 de oameni la bord, 46 de pasageri și 3 membri ai echipajului, a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un copac, in Thailanda. 15 oameni au murit și 32 au fost raniți, mulți extrem de grav, scrie site-ul BangkokBizNews.Accidentul a avut loc in jurul orei 00:30, pe 5 decembrie, in…

- Zeci de pompieri, polițiști și personal medical au intervenit luni seara la un accident in masa care a avut loc pe o autostrada germana, in apropiere de Koln. 60 de oameni au auvut nevoie de asistența pompierilor, scrie cotidianul Kolner Stadt-AnzeigerNumeroase mașini au fost avariate intr-un accident…

- "Luni, in jurul orei 12:25, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca o societate comerciala de pe Calea Buziașului din Timișoara a primit un e-mail in jurul orei 10:00, ce conținea informații privitoare la o amenințare cu bomba", a transmis IPJ Timiș. La fața locului s-au…