- Scandalul raportarii reale a deceselor din cauza COVID continua in Europa. Este și cazul Italiei, unde numarul bolnavilor de coronavirus nu este nici pe departe cel declarat. Numarul real al persoanele infectate cu noul coronavirus in Italia este de 10-20 de ori mai mare decat cel al cazurilor confirmate,…

- Europa ar putea traversa o recesiune mai grava decat restul lumii, insa cresterea ar urma sa reporneasca in a doua jumatate a anului, a afirmat Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene. Chiar daca o relansare cu adevarat ar putea sa aiba loc abia in 2021, primele semne de crestere…

- Un medicament experimental produs de compania Gilead Sciences pentru pacientii cu forme severe de infectii Covid-19 a avut o eficacitate promitatoare, dand sperante ca in curand va exista primul tratament pentru noul coronavirus, transmite Bloomberg. Studiul publicat in New England Journal of Medicine…

- Opt dintre operatorii de telefonie mobila din Europa, printre care Vodafone, Orange si Telekom, au anuntat ca vor colabora cu autoritatile locale furnizand intr-o forma anonimizata datele de localizare a tuturor telefoanelor mobile active in retea, scrie go4it.ro și euroactiv.com. Astfel, autoritatile…

- Numarul de noi infectari a scazut in Italia pentru a patra zi consecutiv – singurul semn de optimism in țara cea mai lovita de pandemia mondiala Covid-19. Agenția de Protecție Civila a anunțat miercuri ca bilanțul deceselor a depașit miercuri pragul de 7.500. Peste 57.000 sunt infectați. Numarul…

- Al optulea deces al unui pacient infectat cu noul tip de coronavirus a fost inregistrat in Romania luni dimineața. Este vorba despre un barbat in varsta de 70 ani, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Craiova, confirmat pozitiv in data de 19.03.2020. Pacientul a sosit pe data de 07.03.2020…

- Iata mesajul Mihaelei Andrei, producatoarea lui Mihai Gadea pe de Facebook, scrie evz.ro : „Ciao dragi prieteni. In toate aceste zile am incercat sa nu las sa se vada tristetea si lacrimile care imi vin cand vad suferinta prin care trece Italia, tara care m-a adoptat in urma cu mai multi ani, cand am…

- Doua noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate, vineri, in Romania, la un barbat din Maramureș și o femeie din Timișoara, care au venit din Italia, au anunțat responsabilii guvernamentali. Pana acum au fost confirmate 3 cazuri in Romania, primul fiind al barbatului din Gorj. Secretarul…