- In mesajul dedicat Duminicii migranților romani (20 august), Patriarhul Bisericii Ortodoxe ii indeamna pe aceștia ”sa ramana permanent in contact cu cei dragi ramași acasa”. ”In aceasta duminica speciala, dedicata romanilor aflati departe de Tara, dorim sa aducem multumiri slujitorilor Sfintelor Altare…

- Pentru Organizația Mondiala a Sanatații incalzirea climatica va reprezenta in viitor unul din principalele riscuri pentru sanatatea oamenilor. Directorul regional al OMS pentru Europa, dr. Hans Kluge, a precizat in repetate randuri ca incalzirea climatica reprezinta o criza sanitara. Luna iulie a acestui…

- Avioanele Royal Air Force (RAF) au interceptat bombardiere rusești la nord de Scoția, a anunțat guvernul.Avioanele de lupta Typhoon au fost mobilizate pentru a intercepta doua bombardiere rusești de patrulare maritima cu raza lunga de acțiune care se deplasau luni la nord de Insulele Shetland, in…

- Ministerul de Externe i-a atenționat pe romanii care se afla sau vor sa mearga in Anglia ca urmeaza aproape doua saptamani de greva pe aeroportul Gatwick din apropierea Londrei.„In perioadele 28 iulie - 1 august și 4 - 8 august 2023 sunt planificate greve ale personalului din aeroportul Gatwick/Londra.…

- Calatorii europeni sunt deja in alerta maxima din cauza ingrijorarilor legate de problemele de control al traficului aerian care decurg atat din cauza spatiul aerian redus, ca efect al razboiului din Ucraina, cat si din problemele de personal si grevele in unele locatii. Sindicatul Unite a declarat…

- Acțiunea de greva care implica manipulatorii de bagaje și personalul de check-in va cauza "inevitabil" intarzieri severe, perturbari și anulari, avertizeaza sindicatele citate de ziarul britanic The Guardian.Printre companiile aeriene afectate de greva de la Gatwick se vor include British Airways, Easyjet,…

- Garanțiile de securitate pentru Ucraina pe care, conform cancelarului german Olaf Scholz, urmeaza sa le stabileasca Grupul G7, risca sa genereze probleme pentru Rusia, a avertizat miercuri Kremlinul. ”Prin formularea de garantii de securitate destinate Ucrainei, aceste tari aduc atingere securitatii…

- Un barbat care urma sa zboare din Turcia in Anglia a trecut printr-o adevarata aventura, dupa ce zborul sau a aterizat de urgența in Italia, pasagerii fiind nevoiți sa doarma in aeroport, scrie stiridiaspora.ro . Turistul revoltat a filmat experiența și a pus imaginile pe TikTok, unde au devenit rapid…