Stiri pe aceeasi tema

- Rusia pregatește o masura care schimba radical sistemul actuaș de publicitate, cu efect direct catre sectorul economic din țara.

- Mai multe persoane au murit si altele au fost ranite, intr-un schimb de focuri care a avut loc intr-un magazin Walmart din Virginia, transmite CNN, potrivit news.ro.

- Parlamentul de la Sofia a aprobat in prima lectura, cu 125 de voturi pentru, revenirea la buletinul de vot pe hartie si in sectiile de votare cu peste 300 de alegatori, in care votul se desfasura pana acum electronic, relateaza Rador.

- Presedintele american Joe Biden a trimis un mesaj de sprijin Coreei de Sud in legatura cu tragedia de Halloween de la Seul. Biden si sotia sa Jill, Prima Doamna, au transmis „cele mai profunde condoleante familiilor care i-au pierdut pe cei dragi", informeaza news.ro

- Trei tineri au fost impușcați mortal și alți doi au fost grav raniți duminica dimineața devreme in timpul a ceea ce poliția din Chicago a numit o caravana de curse de strada la care au participat aproximativ 100 de vehicule și care a ocupat o intersecție din partea de sud-vest a orașului.

- Deputatii au adoptat, miercuri, in plen, in calitate de for decizional, o propunere legislativa care permite Politiei Rutiere ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe trotuare. S-au inregistrat 232 de voturi "pentru", trei "impotriva" si 29 de abtineri.

- Bilanțul exploziei produse vineri intr-o mina din Amasra, in Turcia, a ajuns la 40 de morți, in timp ce 15 mineri sunt inca blocați, informeaza BBC.

- Potrivit ultimelor informatii, 7 persoane au fost ucise si alte 8 au fost ranite de focuri de artilerie intr-o localitate din estul Ucrainei.