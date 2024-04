Adversarul premierului Netanyahu cheamă la alegeri anticipate Ministrul israelian Benny Gantz, membru al cabinetului de razboi si principal adversar al premierului Benjamin Netanyahu, a chemat miercuri seara la organizarea de alegeri legislative anticipate in septembrie, noteaza AFP. „Vom face apel in curand” la alegatori si „pentru aceasta trebuie sa stabilim o data consensuala in septembrie” pentru legislative, a declarat Gantz, care este si deputat, intr-un discurs televizat din biroul sau in Knesset (Parlamentul israelian). Organizarea de alegeri anticipate necesita acordul a 61 de alesi, majoritatea deputatilor din Knesset, unde Likud, partidul lui… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

