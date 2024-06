Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis astazi o avertizare de cod rosu de grindina de mari dimensiuni și vijelie cu rafale pentru mai multe localitati din judetul Bistrita-Nasaud. Potrivit ANM, in intervalul 14:30 – 15:15, este cod rosu in cateva localitati din judetul Bistrita-Nasaud. „Fenomene vizate: grindina de mari…

- Meteorologii au emis astazi o avertizare de cod rosu de grindina de mari dimensiuni și vijelie cu rafale pentru mai multe localitati din judetul Bistrita-Nasaud. Potrivit ANM, in intervalul 14:30 – 15:15, este cod rosu in cateva localitati din judetul Bistrita-Nasaud. „Fenomene vizate: grindina de mari…

- Rene Benko, fondatorul imperiului imobiliar Signa intrat in insolvența, și-a facut miercuri o apariție publica rara pentru a fi audiat in parlamentul austriac cu privire la posibile favoruri primite de compania sa din partea guvernului de la Viena, relateaza Reuters.

- Ziua Nationala Salvamont Romania a fost instituita pe 1 august. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima camera sesizata, propunerea legislativa prin care se instituie pe 1 august Ziua Nationala a Salvamont Romania. Potrivit propunerii initiate de un grup de parlamentari PNL si PSD, „Parlamentul,…

- Parlamentul ”a primit o scrisoare de demisie a lui Mikola Solski”, anunta pe Facebook presedintele Legislativului ucrainean Ruslan Stefanciuk, care posteaza scrisoarea. Articolul Ministrul ucrainean al Agriculturii Mikola Solski, suspectat de coruptie, demisioneaza apare prima data in Money.ro .

- Dmitri Torner, Președintele Asociației Sporturilor de Iarna din Republica Moldova, a avut o intrevedere cu Klaudia Tanner, Ministrul Apararii al Austriei. Intalnirea a avut loc la Viena, la 10 aprilie. Despre aceasta a anunțat Dmitri Torner pe pagina sa de Facebook .

- Europarlamentarul Eugen Tomac a relatat, pe Facebook, ca a fost verificat de polițistii austrieci pe Aeroportul din Viena, chiar daca țara noastra a intrar in Schengen cu frontierele aeriene si maritime. „Scandalos, este pur și simplu scandalos și revoltator. Am aterizat acum la Viena și, cum am coborat…

- Vineri are loc o noua ședința a Consiliului General al Municipiului București in care se va dezbate, din nou, bugetul Capitalei pentru anul 2024. Pana acum, bugetul a fost respins de trei ori. Se pare ca a patra oara va fi insa cu noroc. Consilierii generali ai PSD și PNL au convocat aceasta ședința…