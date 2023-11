Peste 300 de evenimente publice sunt organizate, joi, de Sarbatoarea Sfantului Andrei, iar apoi, pe 1 Decembrie, vor fi 80 de parade militare de Ziua Naționala a Romaniei. Asta inseamna ca foarte mulți oameni vor fi pe strazi, peste 70.000 doar in București conform estimarilor Ministerului de Interne. In aceste condiții, vor fi instituite multe […] The post HAOS in traficul din București de Sf. Andrei și 1 Decembrie/HARTA zonelor afectate first appeared on Ziarul National .