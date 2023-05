Stiri pe aceeasi tema

- Farul - FCSB poate fi meciul care decide noua campioana, iar ultrașii formației lui Gica Hagi sunt ii incurce pe roș-albaștri prin orice mijloace. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP. ...

- Pentru meciul cu FCSB, care poate decide campioana, Farul a luat o decizie in premiera: nu vinde bilete. Partida din etapa #9 a play-off-ului se joaca duminica, la Ovidiu, de la 21:00, liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Din informațiile…

- Rapid, locul 4 in play-off, va juca sambata, pe terenul liderul Farului, intr-un meci din etapa a 7-a din play-off. Farul - Rapid se joaca de la 21:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport Pentru partida cu formația lui Gica Hagi, Rapid nu va beneficia…

- Victoria contra echipei campioane a fost a saptea la rand pentru Farul in campionat pe teren propriu, "marinariildquo; inregistrand ultima infrangere acasa pe 23 ianuarie a.c., chiar in fata CFR ului acel 0 3 . Inclestarea de la Ovidiu, dintre primele doua clasate in turneul play off al Superligii,…

- Farul Constanța incheie turul play-off-ului pe primul loc, dupa ce s-a impus in meciul disputat pe teren propriu cu CFR Cluj, scor 1-0, prin golul lui Mazilu. Cu moralul afectat dupa infrangerea cu FCSB și cu Denis Alibec absent din cauza unei accidentari, elevii lui Gica Hagi au inceput meciul de la…

- Eugen Neagoe, antrenor la Universitatea Craiova, nu se va putea baza sambata, in meciul cu Farul Constanța, pe Alexandru Ișfan și Vladimir Screciu, care se adauga mai vechilor indisponibili Nicușor Bancu și Bogdan Vatajelu. „Sunt suparat din cauza asta”, a admis tehnicianul oltean. De cand a preluat-o…

- Ultrașii Rapidului sunt sunt extrem de iritați din cauza modului in care au fost tratați la Ovidiu și amenința cu represalii la adresa fanilor Farului la meciul de play-off din Giulești. Se anunța cel mai incins play-off dintre toate de pana acum. Și nu doar strict fotbalistic, la nivelul gazonului,…