Hanwha Aerospace dorește exporturi de arme în România Producatorul sud-coreean de motoare de avioane Hanwha Aerospace a anunțat ca a semnat recent un Memorandum de ințelegere cu ROMARM, compania producatoare de armament din Romania, deținuta de stat, pentru a se alatura proiectelor de modernizare militara și de imbunatațire a performanței țarii europene, relateaza Korea Herald citat de rador.

