Handelsblatt: "După pandemie va fi o euforie a cumpărăturilor" Istoricul Niall Ferguson, care preda la Universitatea Stanford, prezice un boom economic în 2021, dupa sfârșitul pandemiei.



Specializat în domeniul economic, el a prevazut și instalarea pandemiei de coronavirus la începutul anului 2020. Dintr-o perspectiva istorica însa, COVID-19 nu se va numara printre cele mai grave 20 de pandemii din istoria omenirii.



&"Dezvoltarea rapida a vaccinurilor va face ca pandemia sa devina istorie pâna la sfârșitul anului viitor în majoritatea parților lumii&", a precizat Ferguson într-un interviu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

