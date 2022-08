Stiri pe aceeasi tema

- In Sala Polivalenta din Craiova se desfașoara, in intervalul 8-14 august, cel de-al treilea turneu final al Campionatului European de handbal masculin rezervat juniorilor sub 18 ani – Men"s 18 EHF Championships 2022. Grupa A a fost alcatuita din Austria, Slovacia, Ucraina și Estonia, iar din grupa B…

- Sala Polivalenta din Craiova gazduiește, in perioada 8-14 august, cel de-al treilea turneu final al Campionatului European de handbal masculin rezervat juniorilor sub 18 ani – Men"s 18 EHF Championships 2022. Din grupa A fac parte Austria, Slovacia, Ucraina și Estonia, iar in grupa B se intrec Romania,…

- Romania a ratat prezența in „sferturile" Campionatului European de baschet feminin Under 20, Divizia B, care are loc la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, terminand grupa C pe poziția a treia. Tricolorele au jucat astfel doar meciuri de clasament, pentru locurile 9-18, faza in care vineri, 15 iulie,…

- WWF Romania – Filiala Maramures a organizat o conferinta internationala, in contextul proiectului „Granite deschise pentru pentru fauna salbatica din Carpati”, cu participarea unor experti din tari ca Romania, Slovacia, Ungaria, Ucraina, Austria sau Bolivia, conform unui comunicat de presa. Potrivit…

- Echipa tarii noastre a cucerit 19 medalii la Campionatele Balcanice de atletism pentru seniori desfasurate pe Stadionul ”Nicolae Marasescu” din Craiova, 8 de aur, 5 de argint si 6 de bronz. Grecia a ocupat primul loc in clasamentul pe natiuni (8aur -6 argint -9 bronz), urmata de Romania (8-5-6), Turcia…

- Naționala de fotbal a Romaniei cu jucatori sub 19 ani face parte din grupa A a Campionatului European, impreuna cu Slovacia, Italia și Franța. Grupa B este alcatuita din: Anglia, Israel, Austria și Serbia. Turneul final are loc in Slovacia, in perioada 18 iunie – 1 iulie, iar meciurile inaugurale se…

- La fel ca și in urma cu patru ani, cand in Ucraina reprezentativa de minifotbal a Romaniei a caștigat medalia de argint la turneul final al Campionatului European, „minitricolorii" au fost invinși in finala celei de-a 10-a ediții a Europenelor, 0-1 cu reprezentativa Azerbaidjan. La turneul disputat…

- In data de 15.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 90.475 de persoane, dintre care 7.821 de cetateni ucraineni (in scadere cu 10,9 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.892 cetateni ucraineni (in…