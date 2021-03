Handbal: România a pierdut la 5 goluri în fața Norvegiei în turneul preolimpic din Muntenegru Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa de formatia Norvegiei cu scorul de 29-24 (13-11), sambata seara, in turneul preolimpic de la Podgorica (Muntenegru). Romania are sanse reduse de a se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, avand nevoie de o victorie la sase goluri cu Muntenegru, duminica, dupa ce echipa gazda a dispus de Norvegia cu 28-23 in partida de vineri. Tricolorele au avut un inceput bun de meci si au condus cu 2-0 si 3-1, au controlat primul sfert de ora al meciului, dupa care Norvegia, campioana europeana en titre, a preluat conducerea pe tabela de marcaj. Scandinavele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

