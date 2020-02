Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin CSM Bucuresti a remizat sambata, pe teren propriu, cu formatia suedeza Alingsas HK, scor 24-24 (10-10), in mansa retur din optimile de finala ale Challenge Cup, si s-a calificat in sferturile de finala, anunța news.ro.In tur, CSM a castigat in Suedia cu scorul de…

- Echipa de handbal feminin Gloria Bistrita s-a calificat duminica, in deplasare, in sferturile Cupei EHF, dupa ce a remizat cu formatia ungara Erd, scor 24-24 (12-12), in ultimul meci din grupa C a competitiei.

- CSM Bucuresti a invins in deplasare formatia suedeza Alingsas HK, cu scorul de 29-28 (15-13), sambata seara, in prima mansa a optimilor de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin. Detinatoarea trofeului a controlat jocul in cea mai mare parte a sa, in prima repriza a fost condusa…

- Simona Halep (4 WTA) a disputat marți, la WTA Adelaide, primul meci din acest an la simplu. Romanca a trecut in doua seturi de australianca Ajla Tomljanovic (52 WTA), scor 6-4; 7-5. Meciul a durat o ora și 38 de minute, potrivit Mediafax.Halep a excelat pe primul serviciu (peste 65%) și cu…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti s-a calificat sambata, in deplasare, in optimile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, in deplasare, divizionara secunda CS Marta Baia Mare, cu scorul de 32-18 (12-13), in faza 16-ilor competitiei, potrivit news.ro.CS Marta Baia Mare a jucat…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de Macedonia de Nord cu scorul de 24-20 (10-12), duminica seara, in Sala Dinamo din Bucuresti, in finala celei de-a 42-a editii a Trofeului Carpati. Tricolorii au facut o prima repriza buna si au intrat la pauza cu un avantaj de doua goluri, 12-10.…

- CSM Bucuresti s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Challenge la handbal masculin, desi a fost invinsa de echipa belarusa HC Maseka, sambata, la Moghilev, cu scorul de 28-25 (13-12), in mansa a doua...