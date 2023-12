Stiri pe aceeasi tema

- SUA considera ca Israelul ar putea incheia operațiunile militare de amploare din sudul Fașiei Gaza pana in ianuarie, iar apoi sa treaca la atacuri mai bine țintite asupra unor teroriști și lideri specifici ai Hamas, informeaza The Times of Israel, care citeaza CNN. Potrivit purtatorul de cuvant al armatei…

- Armata israeliana a anunțat ca a incercuit orașul Khan Younis, din sudul Gazei, unde se crede ca sunt ascunși principalii lideri Hamas. In acest context, cel mai important oficial al ONU din domeniul ajutorului umanitar, Martin Griffiths, a avertizat ca situația civililor din Fașia Gaza este „apocaliptica”,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat luni, in fața a zeci de ambasadori straini la Ierusalim, ca razboiul țarii sale impotriva Hamas „nu este o batalie locala”, adaugand ca dupa distrugerea gruparii teroriste, locuitorii din Fașia Gaza vor avea parte de un viitor „plin de promisiuni și…

- Printre miile de persoane decedate de la declanșarea razboiului dintre Israel și Hamas, 29 de jurnaliști și-au pierdut viața in decursul a 20 de zile. Cel puțin 29 de jurnaliști au murit de la declanșarea razboiului dintre Israel și Hamas pe 7 octombrie pana pe 27 octombrie, arata un raport publicat…

- "Am informat familiile a 199 de ostatici", a declarat, luni, Daniel Hagari, un purtator de cuvant al armatei, la o conferinta de presa, relateaza Agerpres care citeaza AFP.El a afirmat ca "eforturile cu privire la ostatici sunt o prioritate nationala", adaugand ca "armata si Israelul lucreaza zi si…

- Alexandru Rafila a declarat ca Ministerul Sanatații este pregatit sa ofere sprijin medical victimelor dupa atacul Hamas, ambasadorul Israelului in Romania fiind informat in legatura cu acest lucru. „Tragedia care se intampla in aceste zile in Israel m-a tulburat profund. Sunt alaturi de victimele nevinovate…

