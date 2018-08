Hamas anunţă un armistiţiu în Gaza, neconfirmat de Israel Gruparea islamista Hamas, care controleaza fasia Gaza, a anuntat joi ca a convenit un armistitiu cu Israelul, transmite Reuters, citand ca surse doi oficiali palestinieni. Partea israeliana nu a confirmat oficial, iar sub rezerva anonimatului, o sursa din Israel a dezmintit informatia. Reuters mentioneaza ca Israelul nu recunoaste de obicei existenta vreunui acord cu Hamas, considerata organizatie terorista. Miercuri si joi, din Gaza au fost trase spre teritoriul israelian peste 180 de rachete si obuze de mortier; incepand de miercuri noaptea, Israelul a ripostat prin lovituri aeriene asupra a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

