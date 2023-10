Hamas a publicat o filmare cu o ostatică dusă în Gaza. Familia ei a vorbit anterior pentru TVR Tanara cu cetațenie franco-israeliana spune, pe filmarea data publicații pe Telegram de Hamas, ca a fost dusa la spital unde a primit tratament și cere sprijin pentru a fi eliberata, potrivit ziarului israelian Haaretz. Povestea ei a fost documentata anterior de jurnalistul TVR Adelin Petrișor, prezent in Israel, care a vorbit cu mama tinerei.„Sunt Maya Sham, am 21 de ani și sunt din Shoham. In acest moment, sunt in Gaza. M-am intors sambata dimineața devreme de la o petrecere in zona Sderot. Am fost grav ranita la braț. M-au adus in Gaza și am stat la spital aici timp de trei ore. M-au ingrijit,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

