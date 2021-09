Haiti: Premier implicat în asasinarea președintelui Procuratura din Haiti a solicitat punerea sub acuzare a premierului Ariel Henry in legatura cu asasinarea presedintelui Jovenel Moise (foto), dupa cum au relatat media locale. Potrivit dpa, presa locala a indicat de marti ca biroul procurorului a cerut judecatorului care se ocupa de caz inculparea premierului. De asemenea, potrivit unui document al autoritatilor haitiene pentru imigratie citat in presa si in social media, acesta nu mai are voie sa iasa din tara. Conform acestui ultim document, impotriva lui Henry exista acuzatii serioase legate de moartea lui Moise, dar nu este clar care sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

