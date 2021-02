Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii ajunși la fața locului au decis deschiderea unui dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce patru paersoane au murit in incedniul izbucnit la Spitalul de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București. Cercetarile sunt in plina desfașurare.

- Sambata, 22 ianuarie, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice ori similare. Articolul Articole de imbracaminte contrafacute. S-a intocmit dosar penal apare…

- Vineri, 22 ianuarie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 7 Poliție au fost sesizați de catre un barbat de 52 de ani, din Cluj-Napoca, cu privire la faptul ca îi este tulburata ordinea și liniștea publica. …

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice au ridicat articole vestimentare, in valoare de peste 4.000 de lei, de la un magazin din Alba Iulia, unde erau expuse pentru vanzare. A fost intocmit dosar penal. Potrivit IPJ Alba, cu ocazia unui control efectuat vineri, 8 ianuarie 2021 la o societate…

- Jandarmii bistriteni au depistat peste 5.000 de articole pirotehnice scoase la vanzare de catre o societate comerciala fara a detine si avizele necesare Articolul Artificii scoase la vanzare de un magazin, fara avizele necesare. S-a deschis dosar penal apare prima data in Someșeanul.ro .

- 89 de haine ”de firma” contrafacute au fost descoperite de polițiști intr-un magazin din Alba Iulia, in urma unor controale la agenți economici. Articolele de imbracaminte au fost indisponibilizate, in vederea continuarii cercetarilor. Polițiștii specializați in combaterea criminalitații economico-financiare…

- Dosar penal și marfa confiscata pentru un comerciant ambulant, la Timișoara. Barbatul este cercetat penal dupa ce a fost prins de jandarmi ca vindea parfumuri contrafacute. Marfa a fost confiscata.