Veștile bune circula repede! In perioada 6-7 octombrie 2023, in Crangul Petrești, va avea loc „ȚAMBALISSIMO‟ – un festival de muzica lautareasca autentica și muzica de petrecere. Proiectul este implementat de Asociația „Viitor pentru femei‟ și finanțat de Consiliul Județean (CJ) Vrancea in baza legii nr.350/2005. Artiști talentați și tarafuri cunoscute vor face un show