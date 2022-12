Hackerii au furat parolele utilizatorilor LastPass LastPass a cazut anul acesta de doua ori victima hackerilor. Primul incident a avut loc in august si atunci compania dadea asigurari ca informatiile utilizatorilor sunt in siguranta. Apoi, in luna noiembrie, a avut loc un nou atac, derulat cu ajutorul informatiilor obtinute de hackeri in august. Dupa cel de-al doilea atac, compania a spus doar ca unele dintre datele utilizatorilor ar putea sa fi ajuns in posesia hackerilor. Acum, LastPass anunta ca, in fapt, hackerii au reusit sa fure chiar cele mai importante informatii pe care utilizatorii le salveaza in cadrul serviciului, adica parolele. Hackerii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

