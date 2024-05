Acte necesare pentru schimbarea unui buletin pierdut Acte necesare pentru schimbarea unui buletin pierdut. Se poate intampla fara sa vrem ca actul nostru de identitate sa fie pierdut, sau in cele mai rele cazuri chiar furat. De ce acte ai nevoie pentru schimbarea unui buletin pierdut? Fie ca vorbim de pierderea documentului, furtul acestuia, sau distrugerea, actele și documentele necesare sunt similare. Cei care au inca buletinul, dar e deteriorat, trebuie sa il aiba la ei. De cealalta parte, persoanele care au buletinul furat sau pierdut sunt nevoite sa depuna o cerere. Iata de ce acte și documente ai nevoie daca buletinul tau a fost furat și vrei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

