- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu transmite la inceput de an ca vrea deblocarea posturilor medicilor rezidenți din Romania. El a cerut Ministerului Finanțelor sa se implice in acest demers. „Tot ca o prioritate in acest inceput de an vreau sa rezolvam rapid problema medicilor rezidenți care au promovat…

- Premierul Marcel Ciolacu a spus, miercuri seara, ca tiparirea unor manuale de „limba moldoveneasca” in Ucraina este o „problema logistica”, intr-o tara aflata in razboi, precizand ca fusesera date la tiparit doar intr-o anumita zona a țarii vecine.

- Se pare ca Bucureștiul ”intra in lumea buna”. Dupa ce mai multe capitale occidentale s-au vazut confruntate cu invazii de proporții ale micilor insecte, acum a venit și randul Capitalei noastre.Invazie de ploșnițe in București, un flagel care i-a adus pe locuitorii Capitalei in pragul disperarii.…

- Premierul Marcel Ciolacu merge joi, 26 octombrie, la Bruxelles, unde va avea intalniri cu comisarul european pentru Transport și cel pentru Afaceri Economice și Vama. Prim-ministrul roman va participa și la reuniunea liderilor PES inainte de Consiliul European.

- Cei doi au discutat despre dezvoltarea relatiilor dintre cele doua tari si despre contextul de securitate din zona. In sedinta comuna ale guvernelor roman si ucrainean s-au luat mai multe decizii care intaresc cooperarea bilaterala, in domeniul transporturilor si infrastructurii transfrontaliere, in…