- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 26 mai 2022, orele 1430 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – prevederile Hotararii Consiliului Județean Bistrița-Nasaud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare…

- Lucrarile de construire a complexului Palas Campus se apropie cu pasi repezi spre etapa finala: proiectul a inceput la mijlocul anului 2020 si, cel mai probabil, va fi finalizat in acest an avand in vedere ritmul alert in care sunt executate lucrarile. Investitorul Iulius a publicat pe pagina de Facebook…

- Guvernul se reuneste, miercuri, in sedinta, printre proiectele de pe ordinea de zi aflandu se abilitarea Executivului de a emite ordonante in vacanta parlamentara si masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor.Proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante propune ca…

- Activitatea de vaccinare impotriva Covid-19 va fi transferata integral la medicii de familie de la 1 iulie 2022. Masura a fost inclusa intr-o ordonanta de urgenta a Guvernului, emisa la sfarsitul saptamanii trecute. "Incepand cu data de 1 iulie 2022 activitatea de vaccinare impotriva Covid-19 se realizeaza…

- DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud in sedinta ordinara la data de 20 aprilie 2022, orele 1430 Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud; Avand in vedere: – prevederile Hotararii Consiliului Județean Bistrița-Nasaud nr.93/2020 privind aprobarea Regulamentului de…

- „Inainte de a intra in agenda sedintei de Guvern, doresc sa fac mentiunea ca suntem aproape de incheierea trimestrului I din acest an si la nivelul Guvernului am avut de indeplinit 24 de jaloane si tinte pentru PNRR. In acest moment, sunt 11 jaloane si tinte sunt inchise. In sedinta de Guvern de astazi…

- Proiectul de buget pentru compania CFR Calatori prevede o crestere a pretului la bilete cu 20%, de la 1 iulie, insa acest lucru trebuie aprobat de Guvern, a declarat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la un eveniment de specialitate. Fii la curent cu cele…

- Ministrii PSD si PNL ai guvernului condus de Nicolae Ciuca au fost convocați luni, 21 martie, la sedinta de Coalitie, urmand ca liderul social democrat, Marcel Ciolacu, si cel liberal, Florin Cițu, sa poarte discuții individuale cu acestia, susțin surse politice pentru Libertatea.Sedinta coalitiei este…